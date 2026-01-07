Ehrenamt in Koblenz Muslim-Jugend säubert das Eck 07.01.2026, 09:25 Uhr

i Mitglieder der Koblenzer Ahmadiyya Muslim Jamaat säubern das Deutsche Eck. Wajih Ullah Khalid

Traditionell beteiligt sich die Jugend der Koblenzer Ahmadiyya Muslim Jamaat am bundesweiten Neujahrsputz, um das neue Jahr mit einer guten Tat zu beginnen. Das haben Spaziergänger mit Freude registriert.

Erst ging es zum Morgengebet in der Tahir-Moschee in Koblenz-Lützel, und dann tauschten die jungen Männer festliche Kleidung gegen Handschuhe, Müllzangen und Müllsäcke. Die Helfer machten sich am frühen Neujahrsmorgen auf den Weg, um das Deutsche Eck und die umliegenden Anlagen von Silvesterüberresten zu befreien.







