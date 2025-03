Die vom Landkreis veranstaltete Konzertreihe Sommerclassics ist seit ihrer Premiere 1998 nicht mehr aus dem kulturellen Programm der Region wegzudenken. Zu moderaten Preisen begeistern internationale Künstler das Publikum im stimmungsvollen Ambiente der faszinierenden Konzertstätten. Im Juni und Juli stehen wieder drei Veranstaltungen auf der Agenda, teilt die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz in einer Pressemitteilung mit. Das Eröffnungskonzert findet am 10. Juni in der Kirche Bleidenberg in Oberfell statt. Eine Woche später, am 18. Juni, geht es auf der Burg Namedy in Andernach weiter. Das Konzert am 4. Juli in der Sayner Hütte in Bendorf schließt das Festival ab. Unterstützt wird die Musikreihe von der Stiftung Zukunft der Sparkasse Koblenz, der Kreissparkasse Mayen, der VR Bank RheinAhrEifel und der Westenergie.

„Naturklänge“ mit Les Fantastiques

Die Sommerclassics beginnen am Dienstag, 10. Juni, ab 18.30 Uhr, in der Kirche auf dem Bleidenberg in Oberfell. Beim Duokonzert mit Les Fantastiques erwartet die Zuhörer virtuose Frauenpower. Im Rahmen ihres Programms „Naturklänge“ darf sich das Publikum auf Töne der besonderen Art freuen, denn Musik und Natur stehen seit Jahrhunderten in einer engen Beziehung zueinander. So ist der Klang der Natur die unerschöpfliche Quelle des musikalischen Ausdrucks. Die Wellen des Meeres, der Gesang der Vögel oder das „Waldesrauschen“ von Franz Liszt waren nicht nur während der Romantik, sondern sind auch heute noch wichtige Inspirationsquellen für Künstler und zahlreiche Kompositionen – so auch für das harmonische Duo Les Fantastiques. Die Wahlhamburgerin und Klarinettistin Sabine Grofmeier und die in Düsseldorf lebende Harfenistin Jasmin-Isabel Kühne sind beide vielfach preisgekrönte und international bekannte Musikerinnen. Zusammen verschmelzen ihre Instrumente Klarinette und Harfe in der Kirche auf dem Bleidenberg zu wunderschönen melodiereichen Farbklängen – mal romantisch und dann auch wieder feurig virtuos.

Feuerbach Quartett auf der Burg Namedy

Am Mittwoch, 18. Juni, ab 19 Uhr, auf Burg Namedy in Andernach, erwarten die Zuhörer vier Musiker aus vier Nationen mit atemberaubender Spielfreude. Mit seinem Programm „Brahms – Britten – Beatles“ gelingt es dem Feuerbach Quartett seine Leidenschaft und Freude an der Musik auf das Publikum zu übertragen, so die Kreisverwaltung. Die Zuhörer dürfen sich nicht nur auf die Neudefinition der Kammermusik, sondern auch auf ein wahres Klang-Multiversum freuen – hierbei wechseln sich dynamisch interpretierte Werke von Brahms, Britten und den Beatles ab. Das feurige Streichquartett besteht aus Jamila Musayeva, Max Eisinger und Eugen Hubert an den Violinen sowie Lukas Kroczek am Cello. Das Konzert auf der Burg Namedy verspricht einen spritzigen und erfrischenden Konzertabend für jeden Musikliebhaber.

Abschlusskonzert in der Sayner Hütte

Beim Abschlusskonzert am Freitag, 4. Juli, ab 18 Uhr, in der Sayner Hütte in Bendorf-Sayn, können die Besucher ein lässig-elegantes und mitreißendes Konzert, das gute Laune garantiert, erleben. Chris Hopkins und die Young Lions präsentieren eine gehörige Portion an Swing Classics von Frank Sinatra bis Louis Armstrong. Hierbei darf sich das Publikum auf melodiöse Vocal-Nummern, fetzige Instrumentals sowie überraschende Instrumenten- und Besetzungswechsel freuen. Der deutsch-amerikanische Multi-Instrumentalist Chris Hopkins zählt zu den international meist beschäftigten Künstlern überhaupt. Gemeinsam mit den Young Lions nimmt Chris Hopkins das Publikum mit auf eine unterhaltsame, kurzweilige und lebendige Reise in die Welt des Swings. Die Young Lions sind Thimo Niesterok an der Trompete, Tijn Trommelen an der Gitarre und am Gesang, Caris Hermes am Kontrabass sowie Mathieu Clement am Schlagzeug und Vibraphon.

Kartenvorverkauf

Die Tickets für die Konzerte in Oberfell und Namedy kosten 25 Euro, die für das Abschlusskonzert in Bendorf kosten 30 Euro. Karten für die Konzerte in Oberfell und Bendorf sind montags bis donnerstags zwischen 8 und 16 Uhr unter Tel. 0261/108-504 oder per E-Mail an die Adresse sommerclassics@kvmyk.de erhältlich. Eintrittskarten für das Konzert in Andernach gibt es beim Veranstaltungsmanagement der Burg Namedy unter Tel. 02632/48625.