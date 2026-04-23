Sponsoren machen es möglich Musik am Rhein: Koblenzer Kulturstufen klingen wieder 23.04.2026, 11:00 Uhr

i Die Formation "jazztag" sorgte im Juni 2025 für einen fulminanten Auftakt der Kulturstufen. Wolfgang Lucke/Archiv. Wolfgang Lucke

Ein lauschiger Sommerabend, ein Glas Wein in der Hand und zum Takt der Musik mitwippen: Die Kulturstufen am Koblenzer Rheinufer haben sich zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt. In diesem Sommer geht es weiter.

Ohne Moos nix los – dieses alte Sprichwort gilt auch für Kulturveranstaltungen. Ohne Sponsoring wäre die extrem beliebte Reihe Kulturstufen am Koblenzer Schlossufer nicht möglich. Die PSD Bank unterstützt die Reihe wieder mit 20.000 Euro, teilt die Stadt mit.







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