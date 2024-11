Sänger für Projektchor gesucht Musical „Paul und Gretel“ kommt nach Koblenz 06.11.2024, 15:00 Uhr

i Regionale Projektchöre aus Hunderten Sängerinnen und Sängern machen das Musical "Paul und Gretel - kein Märchen" zu einem generationsübergreifenden Gemeinschaftsprojekt. Johann Hertel

1939 wurde der Pfarrer Paul Schneider von den Nazis im KZ Buchenwald ermordet. Im März 2025 kommt seine bewegende Lebensgeschichte in Koblenz als Musical auf die Bühne. Die Organisatoren suchen rund 560 Sänger für einen großen Projektchor.

Ein Stolperstein vor der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz am Friedrich-Ebert-Ring erinnert heute noch an den evangelischen Pfarrer Paul Schneider. In Koblenz saß er im Gefängnis der Geheimen Staatspolizei in Haft, bevor ihn die Nazis 1939 im Konzentrationslager in Buchenwald ermordeten.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen