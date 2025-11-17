Müssen Müllchaoten in Koblenz härter bestraft werden?

Koblenz ist weitgehend eine aufgeräumte und saubere Stadt. Dennoch werfen Menschen hier und da Müll einfach weg, lassen Hundekot liegen oder pinkeln wild in der Gegend rum. Helfen härtere Strafen, damit diese Leute zur Besinnung kommen?
Die Mitarbeiter des Kommunalen Servicebetriebs geben in Koblenz sicherlich ihr Bestes. Aber auch das reicht nicht, damit Innenstadt und Stadtteile ständig und überall sauber sind. Eigentlich, so muss man sagen, sollte ihr Einsatz gar nicht nötig sein: Denn die Leute sollten ihren Müll, Zigarettenkippen und Hundekot selbst entsorgen und nicht einfach auf den Boden werfen; Mülleimer gibt es genug.