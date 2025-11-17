Ärger über Unrat und Hundekot Müssen Müllchaoten in Koblenz härter bestraft werden? 17.11.2025, 11:00 Uhr

i Wie lässt sich verhindern, dass achtlos Müll in Koblenz weggeworfen wird, wie hier in der Deinhard-Passage. Alexej Zepik

Koblenz ist weitgehend eine aufgeräumte und saubere Stadt. Dennoch werfen Menschen hier und da Müll einfach weg, lassen Hundekot liegen oder pinkeln wild in der Gegend rum. Helfen härtere Strafen, damit diese Leute zur Besinnung kommen?

Die Mitarbeiter des Kommunalen Servicebetriebs geben in Koblenz sicherlich ihr Bestes. Aber auch das reicht nicht, damit Innenstadt und Stadtteile ständig und überall sauber sind. Eigentlich, so muss man sagen, sollte ihr Einsatz gar nicht nötig sein: Denn die Leute sollten ihren Müll, Zigarettenkippen und Hundekot selbst entsorgen und nicht einfach auf den Boden werfen; Mülleimer gibt es genug.







