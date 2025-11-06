Karnevalsauftakt in Koblenz Münzplatz verwandelt sich am 11.11. in ein Narrenmeer 06.11.2025, 14:34 Uhr

i Olau! AKK-Präsident Andreas Münch freut sich schon auf die Sessionseröffnung am 11. November um 11.11 Uhr. Matthias Kolk

Am 11.11. sind die Narren los: Bald hallen die ersten Olau-Rufe der neuen Session über den Münzplatz in Koblenz. Andreas Münch, Präsident des Koblenzer Karnevals, freut sich auf die Eröffnungsfeier – bei der er die Uhr genau im Blick behalten muss.

Da guckt man mal kurz nicht in den Kalender, und schon ist wieder Karneval. Am 11.11. wird in Koblenz der Auftakt in die neue Session zelebriert. Andreas Münch erwartet am Dienstag Tausende Närrinnen und Narren, die auf dem Münzplatz mitfeiern. Auf den Wetterbericht hat er sich noch nicht getraut zu schauen, erzählt er, umso lieber wirft der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) aber im Interview einen Blick auf die ...







