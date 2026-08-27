Rechtsstreit in Koblenz
Münzmeisterhaus: Personalwechsel im OLG-Verfahren
Die Stadt Koblenz würde das Münzmeisterhaus gerne entwickeln. Doch dafür muss sie es erst mal wieder zurückbekommen.
Die Stadt Koblenz würde das Münzmeisterhaus gerne entwickeln. Doch dafür muss sie es erst mal wieder zurückbekommen.
Mirco Klein (Archiv). Mirco Klein

Im Verfahren um die Rückübertragung des Münzmeisterhauses an die Stadt Koblenz hat es einen wichtigen Personalwechsel gegeben. Das Oberlandesgericht erklärt die Hintergründe – und äußert sich zum Stand des Verfahrens.

Lesezeit 2 Minuten
Die Stadt Koblenz will das Münzmeisterhaus zurückhaben, das seit Jahrzehnten ungenutzt in der Altstadt steht. Nach einem Urteil des Landgerichts kann sie das in Gegenleistung für den ursprünglichen Verkaufspreis auch. Doch der Eigentümer der Alten Münz hatte Anfang Februar Einspruch eingelegt.
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