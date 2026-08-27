Im Verfahren um die Rückübertragung des Münzmeisterhauses an die Stadt Koblenz hat es einen wichtigen Personalwechsel gegeben. Das Oberlandesgericht erklärt die Hintergründe – und äußert sich zum Stand des Verfahrens.
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Die Stadt Koblenz will das Münzmeisterhaus zurückhaben, das seit Jahrzehnten ungenutzt in der Altstadt steht. Nach einem Urteil des Landgerichts kann sie das in Gegenleistung für den ursprünglichen Verkaufspreis auch. Doch der Eigentümer der Alten Münz hatte Anfang Februar Einspruch eingelegt.