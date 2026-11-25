Erste Reaktionen in Koblenz Münzmeisterhaus: Jetzt werden (wieder) Ideen ausgepackt Matthias Kolk 25.11.2026, 09:00 Uhr

i Die Stadt Koblenz will in absehbarer Zeit das Heft des Handelns beim Münzmeisterhaus wieder in der Hand haben. Mirco Klein

Das Münzmeisterhaus selbst gestalten ist für die Stadt Koblenz das Ziel, nachdem die Entwicklung über einen Investor Jahrzehnte lang gescheitert ist. Erste Reaktionen auf den nun offiziell möglichen Rückkauf richten den Blick gleich in die Zukunft.

Dass die Stadt das Münzmeisterhaus zurückkaufen kann, haben in Koblenz viele registriert. Von Forderungen nach einer Altstadtwache bis hin zu einer Bürgerbeteiligung ist in Reaktionen nun die Rede.Man habe die Zukunft des Münzmeisterhauses endlich wieder „in der eigenen Hand“, hatte Oberbürgermeister David Langner (SPD) verlauten lassen, nachdem am Freitag bekannt geworden war, dass das Urteil im Rechtsstreit mit dem aktuellen Eigentümer ...







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