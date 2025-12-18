Konzept der Koblenzer Grünen: Münzmeisterhaus: Ein Haus für Kreative und Vereine?
Seit Jahren ist das Münzmeisterhaus im Herzen der Koblenzer Altstadt eingerüstet. Falls die Stadt es zurückkauft, bleibt noch offen, wie es künftig genutzt werden soll. Die Koblenzer Grünen stellen ein Konzept vor.
Dass das Münzmeisterhaus in der Altstadt von der Stadt zurückgekauft werden sollte, ist parteiübergreifend weitgehend unstrittig. Offen bleibt jedoch die Frage, welche Nutzung dem historischen Gebäude gerecht wird und gleichzeitig echten Mehrwert für die Stadtgesellschaft schafft.