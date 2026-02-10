Verfahren in Koblenz Münzmeisterhaus: Berufung eingelegt – und jetzt? Matthias Kolk 10.02.2026, 16:20 Uhr

i Das Münzmeisterhaus am Münzplatz in Koblenz wurde Anfang der 1760er-Jahre gebaut. Mirco Klein

Ein schnelles Ende des Rechtsstreits zwischen der Stadt und dem Eigentümer des Münzmeisterhauses in der Koblenzer Altstadt ist nicht in Sicht. Wie das Verfahren nach der Berufung weitergehen könnte.

Im Rechtsstreit um die Rückübertragung des Münzmeisterhauses an die Stadt Koblenz hat der Eigentümer Berufung gegen das Urteil des Landgerichts eingelegt. Doch wie lange geht der Rechtsstreit nun noch weiter? Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, erklärt ein Sprecher des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz, das sich um das Berufungsverfahren kümmert – nur, dass es wohl mindestens einige Monate dauern wird.







