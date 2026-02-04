KG „Ganz denewer“ Mülhofen: Müllowener Sitzung besticht mit handgemachtem Karneval
Wortgewaltige Reden in der Bütt, tolle Tänze und Klamauk: Dass die Mischung stimmte bei der großen Kappensitzung der KG „Ganz denewer“ Mülhofen zeigten die Narren im Saal, die tosenden Applaus spendeten und so manche Rakete steigen ließen.
Die Mischung passte hervorragend bei der großen Kappensitzung der KG „Ganz denewer“ Mülhofen. Vor der malerischen Johann-Schneider-Platz-Kulisse wurde mehr als fünfeinhalb Stunden lang feinste rheinische Fassenacht abgeliefert. Kaum war der Saal vollständig besetzt, starteten „No Gravity“ tänzerisch in den Abend.