KG „Ganz denewer“ Mülhofen
Müllowener Sitzung besticht mit handgemachtem Karneval
Als „Penner vom Johann-Schneider-Platz“ gibt Dominik Pretz so manche witzige Anekdote aus der Nachbarschaft zum Besten.
Tim Fink

Wortgewaltige Reden in der Bütt, tolle Tänze und Klamauk: Dass die Mischung stimmte bei der großen Kappensitzung der KG „Ganz denewer“ Mülhofen zeigten die Narren im Saal, die tosenden Applaus spendeten und so manche Rakete steigen ließen. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Mischung passte hervorragend bei der großen Kappensitzung der KG „Ganz denewer“ Mülhofen. Vor der malerischen Johann-Schneider-Platz-Kulisse wurde mehr als fünfeinhalb Stunden lang feinste rheinische Fassenacht abgeliefert. Kaum war der Saal vollständig besetzt, starteten „No Gravity“ tänzerisch in den Abend.

