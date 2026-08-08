Schädlinge in Koblenz
Müll in der Altstadt: Ein gefundenes Fressen für Ratten
Ein ganz normaler Tag, ein ganz normaler Mülleimer in der Koblenzer City. Gut gemeint stellen viele Menschen ihre Verpackungen i
Ein ganz normaler Tag, ein ganz normaler Mülleimer in der Koblenzer City. Gut gemeint stellen viele Menschen ihre Verpackungen immerhin neben den Behälter, statt sie irgendwo hinzuwerfen. Für Ratten ist das wie ein gedeckter Tisch.
Jürgen Portratz. Jürgen Potratz

Überquellende Müllcontainer und weggeworfene Essensverpackungen sind zwei der Gründe, warum sich in einem Wohngebiet auf der Karthause oder an einem Spielplatz im Koblenzer Stadtteil Goldgrube Ratten so wohlfühlen. Das gilt auch für die Altstadt.

Lesezeit 1 Minute
Ratten gibt es in vielen Stadtteilen in Koblenz, offenbar in diesem Jahr gehäuft, wie Anwohner beispielsweise von der Karthause oder aus der Goldgrube berichten. In der Altstadt sind ohnehin immer sehr viele Ratten unterwegs – dank eines dauerhaften „All you can eat“-Büfetts, das Menschen den Tieren hinterlassen, wie Jürgen Potratz von der Bürgerinitiative (BI) Altstadt es ironisch nennt.
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