Überquellende Müllcontainer und weggeworfene Essensverpackungen sind zwei der Gründe, warum sich in einem Wohngebiet auf der Karthause oder an einem Spielplatz im Koblenzer Stadtteil Goldgrube Ratten so wohlfühlen. Das gilt auch für die Altstadt.
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Ratten gibt es in vielen Stadtteilen in Koblenz, offenbar in diesem Jahr gehäuft, wie Anwohner beispielsweise von der Karthause oder aus der Goldgrube berichten. In der Altstadt sind ohnehin immer sehr viele Ratten unterwegs – dank eines dauerhaften „All you can eat“-Büfetts, das Menschen den Tieren hinterlassen, wie Jürgen Potratz von der Bürgerinitiative (BI) Altstadt es ironisch nennt.