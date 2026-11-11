Der etwas andere Rathaussturm
Mülheims Möhnenpaar lässt Bürgermeister singen 
Das Möhnenpaar, bestehend aus Obermöhn Martina I. (zweite von rechts) und Möhnerich Andrea I. (erste rechts) bringen die zwei Bü
Das Möhnenpaar, bestehend aus Obermöhn Martina I. (zweite von rechts) und Möhnerich Andrea I. (erste rechts) bringen die zwei Büprgemreister Gerd Harner (Stadt Mülheim-Kärlich, zweiter von links) und Thomas Przybylla (VG Weißenthurm, Mitte) zum singen.
Eva Hornauer

In Mülheim-Kärlich steht am 11.11. der Rathaussturm auf dem Programm. Aber was tun, wenn vor dem Rathaus gerade eine Baustelle ist? Die Möhnen haben sich das Ringen um den Stadtschlüssel nicht nehmen lassen – und brachten Bürgermeister zum Singen. 

Lesezeit 1 Minute
Pünktlich zum Start der närrischen Zeit, übernehmen die Möhnen in Mülheim-Kärlich wieder das Zepter. Eine klassische Rathausstürmung, an dessen Ende das Tollitätenpaar aus einem der Rathausfenster dem Narrenvolk zuwinkt, war zum Beginn dieser Session nicht möglich.
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