In Mülheim-Kärlich steht am 11.11. der Rathaussturm auf dem Programm. Aber was tun, wenn vor dem Rathaus gerade eine Baustelle ist? Die Möhnen haben sich das Ringen um den Stadtschlüssel nicht nehmen lassen – und brachten Bürgermeister zum Singen.
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Pünktlich zum Start der närrischen Zeit, übernehmen die Möhnen in Mülheim-Kärlich wieder das Zepter. Eine klassische Rathausstürmung, an dessen Ende das Tollitätenpaar aus einem der Rathausfenster dem Narrenvolk zuwinkt, war zum Beginn dieser Session nicht möglich.