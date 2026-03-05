Revolution in der Keramikindustrie: Das Familienunternehmen KTS präsentiert einen Prototyp, der Tonwaren mit grünem Wasserstoff brennt. Die neue Technik aus Mülheim-Kärlich könnte den CO2-Ausstoß der energieintensiven Branche massiv senken.
Lesezeit 2 Minuten
Dass bei der Herstellung von Keramikprodukten extrem hohe Temperaturen erforderlich sind, liegt natürlich auf der Hand. Dass diese Temperaturen bislang fast ausschließlich mit fossilen Brennstoffen erreicht werden können ebenfalls. Erfreulich zu hören, dass ein Unternehmen aus Mülheim-Kärlich sich einer alternativen Technologie verschrieben hat.