Debatte im Stadtrat Mülheim-Kärlich verwandelt den „Tauris-Elfmeter“ Eva Hornauer 25.09.2026, 10:00 Uhr

i Die Stadt bietet das Tauris der Verbandsgemeinde an. Eva Hornauer

Die Stadt Mülheim-Kärlich ist Willens, das Tauris samt Gelände an die Verbandsgemeinde abzugeben. Das kam bei der jüngsten Stadtratssitzung heraus.

Den vom SPD-Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat Mülheim-Kärlich, Jan Bandisky, metaphorisch beschworene Elfmeter im Fall Tauris hat der Stadtrat am Donnerstagabend in einer langen und diskussionsreichen Sitzung verwandelt: Die Stadt bietet das stillgelegte Bad und das Gelände der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm in Erbbaupacht an, um hier den VG-Vorschlag zum Schul- und Vereinsschwimmen sowie der Entwicklung des Geländes zum Freizeitort ...







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