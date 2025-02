Haushalt 2025 Mülheim-Kärlich investiert mehr als 3,5 Millionen Euro 10.02.2025, 13:00 Uhr

i Rathaus, alte Kapelle und das Gasthaus zur Sonne sollen für eine Millionen Euro umgebaut und saniert werden. Dies ist eines der gößten Investitionsprojekte des Haushalts 2025 der Stadt Mülheim-Kärlich. Rico Rossival

Die Stadt Mülheim-Kärlich will 2025 investieren – etwa in den Umbau des Rathauses, der alten Kapelle und das Gasthaus zur Sonne. Neben den Investitionen schlagen auch die Umlagen im Haushalt zu Buche.

Die Stadt Mülheim-Kärlich will 2025 investieren: etwa in den Umbau und Sanierung des Rathauses, der alten Kapelle und des Gasthauses zur Sonne (eine Million Euro), in die Sanierung der Rheinlandhalle (600.000 Euro) oder in die Grundschulen in Kärlich (39.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen