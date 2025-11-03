Martinsmarkt im Gewerbepark
Mülheim-Kärlich hat einen neuen „Meerdes“
St. Martin ist am vergangenen Sonntag beim Martinsmarkt durch den Gewerbepark geritten.
Hoch zu Ross durch den Gewerbepark, diesmal mit neuem St. Martin im Sattel: Am vergangenen Sonntag fand der traditionelle Martinsmarkt im Gewerbepark statt – inklusive Besuch des „Meerdes“. Das steckt dahinter. 

Ein Pferd im Industriegebiet: Was zuerst wie eine Gefahrenmeldung klingt, war am verkaufsoffenen Sonntag im Gewerbepark Mülheim-Kärlich Teil des Martinsmarktprogramms. Gewerbeparkmanagerin Nicolina Meinjohanns und Bürgermeister Gerd Harner eröffneten diesen bei Sonne und großem Andrang.

