Mülheim-Kärlich hat einen neuen „Meerdes“

Hoch zu Ross durch den Gewerbepark, diesmal mit neuem St. Martin im Sattel: Am vergangenen Sonntag fand der traditionelle Martinsmarkt im Gewerbepark statt – inklusive Besuch des „Meerdes“. Das steckt dahinter.
Ein Pferd im Industriegebiet: Was zuerst wie eine Gefahrenmeldung klingt, war am verkaufsoffenen Sonntag im Gewerbepark Mülheim-Kärlich Teil des Martinsmarktprogramms. Gewerbeparkmanagerin Nicolina Meinjohanns und Bürgermeister Gerd Harner eröffneten diesen bei Sonne und großem Andrang.