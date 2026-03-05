Post-Service per Solarenergie Mülheim-Kärlich erhält zwei neue Packstationen für den Gewerbepark Kim Fauss 05.03.2026, 11:15 Uhr

i Eine der neuen Packstationen befindet sich direkt vor dem Aldi in der Industriestraße, mit einer Kapazität von 100 Postfächern. Kim Fauss

Pakete verschicken und empfangen rund um die Uhr: In der Industrie- und Jungenstraße ergänzen zwei solarbetriebene DHL-Automaten den Service in Mülheim-Kärlich. Die Steuerung erfolgt rein digital per App und bietet Platz für fast 200 Sendungen.

Im Gewerbepark Mülheim-Kärlich gibt es seit Anfang Februar zwei neue DHL-Packstationen – per App gesteuert und solarbetrieben. Die auffälligen gelben Kästen stehen nun am Aldi in der Industriestraße mit 100 Fächern und an der Waschanlage in der Jungenstraße mit 91 Fächern bereit.







