Pakete verschicken und empfangen rund um die Uhr: In der Industrie- und Jungenstraße ergänzen zwei solarbetriebene DHL-Automaten den Service in Mülheim-Kärlich. Die Steuerung erfolgt rein digital per App und bietet Platz für fast 200 Sendungen.
Im Gewerbepark Mülheim-Kärlich gibt es seit Anfang Februar zwei neue DHL-Packstationen – per App gesteuert und solarbetrieben. Die auffälligen gelben Kästen stehen nun am Aldi in der Industriestraße mit 100 Fächern und an der Waschanlage in der Jungenstraße mit 91 Fächern bereit.