Mülheim-Kärlich erhält zwei neue Packstationen für den Gewerbepark
Eine der neuen Packstationen befindet sich vor dem Aldi in der Industriestraße, mit einer Kapazität von 100 Postfächern.
Kim Fauss

Pakete verschicken und empfangen rund um die Uhr: In der Industrie- und Jungenstraße ergänzen zwei solarbetriebene DHL-Automaten den Service in Mülheim-Kärlich. Die Steuerung erfolgt rein digital per App und bietet Platz für fast 200 Sendungen.

Im Gewerbepark Mülheim-Kärlich gibt es seit Anfang Februar zwei neue DHL-Packstationen – per App gesteuert und solarbetrieben. Die auffälligen gelben Kästen stehen nun am Aldi in der Industriestraße mit 100 Fächern und an der Waschanlage in der Jungenstraße mit 91 Fächern bereit.

