Dem Boden in der Philipp-Heift-Halle sieht man an, dass er schon älter ist. Mülheim-Kärlich will was dagegen tun. Und auch bei der Rheinlandhalle gibts Neuigkeiten, was den Umbau betrifft.
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Gleich zwei Entscheidungen zu den Sporthallen hat der Stadtrat von Mülheim-Kärlich getroffen. Einstimmig beschloss das Gremium die Sanierung des Bodens in der Philipp-Heift-Halle sowie eine Erweiterung der Planungen für die Rheinlandhalle.Der Linoleum-Sportboden der Philipp-Heift-Halle stammt aus dem Jahr 1995 und ist nach Angaben der Verwaltung durch den intensiven Schul- und Vereinssport stark verschlissen.