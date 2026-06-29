Der Boden hat gelitten
Mülheim-Kärlich bringt Sporthallen in Form
Der Boden der Philipp-Heift-Halle soll renoviert werden. Das hat der Mülheim-Kärlicher Stadtrat beschlossen.
Der Boden der Philipp-Heift-Halle soll renoviert werden. Das hat der Mülheim-Kärlicher Stadtrat beschlossen.
Wolfgang Lucke

Dem Boden in der Philipp-Heift-Halle sieht man an, dass er schon älter ist. Mülheim-Kärlich will was dagegen tun. Und auch bei der Rheinlandhalle gibts Neuigkeiten, was den Umbau betrifft.

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Gleich zwei Entscheidungen zu den Sporthallen hat der Stadtrat von Mülheim-Kärlich getroffen. Einstimmig beschloss das Gremium die Sanierung des Bodens in der Philipp-Heift-Halle sowie eine Erweiterung der Planungen für die Rheinlandhalle.Der Linoleum-Sportboden der Philipp-Heift-Halle stammt aus dem Jahr 1995 und ist nach Angaben der Verwaltung durch den intensiven Schul- und Vereinssport stark verschlissen.

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