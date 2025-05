Ein Fahrradfahrer und ein Motorradfahrer mit Sozia stießen am Samstag auf der Bundesstraße bei Spay zusammen. Auch ein Rettungshubschrauber kam in der Folge zum Einsatz.

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten kam es am späten Samstagnachmittag zwischen Boppard und Spay. Ein Motorradfahrer und ein Fahrradfahrer kollidierten. Der Fahrradfahrer befuhr zuvor, so schreibt es die Polizei, den Radweg von Boppard in Richtung Koblenz. Als er auf die B 9 fuhr, um diese zu überqueren, stieß er mit dem in gleicher Richtung auf der Bundesstraße fahrenden Motorradfahrer zusammen. Der Radfahrer und die beiden Personen auf dem Motorrad wurden schwer verletzt und mussten, zum Teil unter Einsatz eines Rettungshubschraubers, in Krankenhäuser gebracht werden. Die Bundesstraße war in der Folge für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt.