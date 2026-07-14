Ein Motorradfahrer ist am Montagabend in Mülheim-Kärlich nach einer Kollision mit einem Bus gestorben. Ursache war offenbar ein folgenschwerer Fahrspurwechsel des Busfahrers. Die Polizei ermittelt nun.
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Ein Zusammenstoß mit einem Bus endete für einen 62-jährigen Motorradfahrer am Montagabend in Mülheim-Kärlich tödlich. Wie die Andernacher Polizei weiter mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 18.45 Uhr auf der Kreisstraße 44.Nach ersten Ermittlungen sei der Linienbus von Urmitz in Richtung Weißenthurm gefahren und wollte in die Straße Rheinau einbiegen.