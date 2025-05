Gegen 17.20 Uhr ist es am Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall auf der B9 gekommen. Ein 60-jähriger Motorradfahrer kam dabei ums Leben.

Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, war der Mann, der aus dem Westerwald stammt, auf einem Motorrad von Boppard in Richtung Spay unterwegs. Auf gerader Strecke überholte er offenbar einen Pkw. Dabei oder danach prallte er in ein Pannenfahrzeug, das an dieser Stelle auf der Fahrbahn stand. Was die genauen Hintergründe für den tödlichen Unfall sind, müssen die Ermittlungen ergeben, sagt ein Polizist.