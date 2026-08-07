Polizei setzt Spezial-Auto ein
Motorrad brettert mit 220 km/h über B9 bei Koblenz
Auf der B9 zwischen Mülheim-Kärlich und Koblenz ist ein Motorradfahrer mit 220 km/h erwischt worden.
Auf der B9 zwischen Mülheim-Kärlich und Koblenz ist ein Motorradfahrer mit 220 km/h erwischt worden.
Rico Rossival

Ein Motorradfahrer ist mit 220 km/h über die B9 bei Koblenz gebrettert – und war nicht der einzige Extrem-Raser an diesem Tag. Die Polizei erwischte ihn und andere mit einem Provida-Fahrzeug. Wie Einsätze mit diesem besonderen Auto ablaufen. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Mann besaß das Motorrad erst drei Wochen. Am Abend des letzten Juli-Samstags war er es schon wieder los. Zuvor war er noch schnell mit 220 km/h über die B9 zwischen Mülheim-Kärlich und Koblenz gebrettert; teils ist dort nur Tempo 100 erlaubt. Die Polizei hat ihn mit einem sogenannten Provida-Fahrzeug erwischt.
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