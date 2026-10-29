Canto-Gebäude in Koblenz Motel One und Co: So läuft das neue Haus in der City Doris Schneider 29.10.2026, 10:00 Uhr

i Im neuen Canto-Gebäude in der Koblenzer Innenstadt ist unter anderem das Motel One untergebracht. Weitere Flächen sind mit Einzelhandel belegt. Ingo Beller

Bilder von der Dachterrasse oben auf dem neuen Motel One in der Koblenzer Innenstadt werden in sozialen Netzwerken geteilt, die letzten sichtbaren Baustellen sind beseitigt. Noch aber sind nicht alle Flächen im Haus vermietet. Eine erste Bilanz.

An das neue Gebäude an der Ecke Löhrstraße/Pfuhlgasse/Wöllershof in Koblenz hat man sich schnell gewöhnt, es ist fast so, als hätte es immer hier gestanden. Und es ist schon sehr belebt: Das Motel One, vor gut zwei Monaten eröffnet, läuft sehr gut an, sagt Hotelmanager Malte Malessa.







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