Hotels in Koblenz
Motel One in der Innenstadt: Der Ausbau läuft 
Schon lange müssen Fußgänger und Autofahrer an dieser Stelle in der Koblenzer Pfuhlgasse mit beengten Verhältnissen klarkommen.
Schon lange müssen Fußgänger und Autofahrer an dieser Stelle in der Koblenzer Pfuhlgasse mit beengten Verhältnissen klarkommen. Doch ein Ende der Bauarbeiten ist abzusehen.
Alexej Zepik

Was war nicht schon alles an dieser Ecke in der Koblenzer Innenstadt: das Modehaus Zara, die Mayersche Buchhandlung, davor ein großer Deko-Laden. Nun ist hier seit Jahren Baustelle – aber nicht mehr lange.

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Eine äußerst prominente Stelle in Koblenz wird nicht mehr allzu lange Baustelle bleiben: Das Gebäude im Viertel Hohenfelder Straße/Wöllershof/Pfuhlgasse und Löhrstraße soll in wenigen Wochen fertig sein, Motel One wird dort mit 177 Zimmern eröffnen, bestätigt Projektentwickler Christoph Röhr unserer Redaktion: „Im ersten Stock ist es schon voll möbliert, Etage 2 ist übergeben, Etage 3 folgt“, sagt er.

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