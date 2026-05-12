Was war nicht schon alles an dieser Ecke in der Koblenzer Innenstadt: das Modehaus Zara, die Mayersche Buchhandlung, davor ein großer Deko-Laden. Nun ist hier seit Jahren Baustelle – aber nicht mehr lange.
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Eine äußerst prominente Stelle in Koblenz wird nicht mehr allzu lange Baustelle bleiben: Das Gebäude im Viertel Hohenfelder Straße/Wöllershof/Pfuhlgasse und Löhrstraße soll in wenigen Wochen fertig sein, Motel One wird dort mit 177 Zimmern eröffnen, bestätigt Projektentwickler Christoph Röhr unserer Redaktion: „Im ersten Stock ist es schon voll möbliert, Etage 2 ist übergeben, Etage 3 folgt“, sagt er.