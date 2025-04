Mostertplatz ist künftig problemloser zu befahren

Gezielte Bauarbeiten des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz sollen künftig am Layer Mostertplatz das reibungslose Auf- und Abfahren zu und von der B49 bewirken. Die bisherige tiefe Abwasserrinne zwischen der Straße und dem Platz barg für Autofahrer auch bei umsichtiger Fahrweise Probleme für die Wagen. „Bekanntschaften zwischen Unterböden oder Auspuffanlagen mit der Straße waren nicht selten“, weiß ein Anwohner aus eigener Erfahrung zu berichten. Die Anhebung des bisherigen Straßenniveaus, der Einbau einer zweiteiligen Betonwürfelrinne und die neu entstandene flache Neigung ermöglichen jetzt eine problemlose Überquerung. Auch dass die Bushaltestelle am Mostertplatz derzeit nicht angefahren wird, erleichtert die Arbeiten erheblich. Das schon seit Langem bestehende Problem wurde bei einem Stadtteilrundgang der Layer CDU zusammen mit Baudezernent Andreas Lukas besprochen und rasch in Angriff genommen. Ortsvorsteher Thomas Jost, Stadträtin Daniela Nowak und die Layer Bürger freuen sich über die Beseitigung der Gefahrenstelle.