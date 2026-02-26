CDU-Kandidat für Wahlkreis 10 Moskopp: Von Verwaltung, Pferdezucht und Landespolitik Eva Hornauer 26.02.2026, 14:39 Uhr

i Peter Moskopp (CDU) kämpft im Wahlkreis 10 um das Direktmandat. Der Kettiger ist der Titelverteidiger um dieses Mandat bei den Landtagswahlen am 22. März. Eva Hornauer

Am 22. März wird der rheinland-pfälzische Landtag gewählt. Mit der Erststimme können die Bürger über ihren Direktkandidaten entscheiden. Wir stellen sie vor. Diesmal Peter Moskopp (CDU), der im Wahlkreis 10 antritt.

Mit Peter Moskopp tritt bei der Landtagswahl für die CDU der Titelverteidiger ums Direktmandat im Wahlkreis 10 wieder an. Wir haben ihn in seiner Heimat, der Gemeinde Kettig, getroffen – genauer gesagt im Café Tante Miesche an der Hauptstraße. „Einen Kakao mit Sahne, bitte“, sagt er gut gelaunt zur Bedienung.







