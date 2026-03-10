Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 10 (Bendorf/Weißenthurm) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Peter Moskopp. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der CDU-Bewerber selbst vor.
Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Peter Moskopp tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 10 (Bendorf/Weißenthurm) für die Partei CDU an.