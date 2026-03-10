CDU-Kandidat im Wahlkreis 10 Moskopp: Pragmatisch, lösungsorientiert, klare Haltung 10.03.2026, 12:00 Uhr

i Peter Moskopp geht bei der Landtagswahl 2026 für die CDU im Wahlkreis 10 ins Rennen. Michael Jarmusch

Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 10 (Bendorf/Weißenthurm) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Peter Moskopp. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der CDU-Bewerber selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Peter Moskopp tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 10 (Bendorf/Weißenthurm) für die Partei CDU an.







Artikel teilen

Artikel teilen