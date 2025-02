Anwohner hörten lauten Knall Moselweißer Straße in Koblenz wegen Einsatz gesperrt Matthias Kolk

Doris Schneider 12.02.2025, 14:31 Uhr

i Polizei und Feuerwehr sind am Mittwoch bei einem Einsatz in der Moselweißer Straße im Koblenzer Rauental beschäftigt. Doris Schneider

Die Moselweißer Straße im Koblenzer Rauental ist zurzeit im Bereich der Hausnummer 70 abgesperrt. Grund ist ein laufender Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften.

Der abgesperrte Bereich befindet sich zwischen Blücher- und Steinstraße und ist am Mittag voll gesperrt. In einer Erstmeldung spricht die Polizei von einem „größeren“ Einsatz.Anwohner hätten einen lauten Knall gehört, erfuhr unsere Reporterin an der Einsatzstelle.

