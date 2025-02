Mysteriöses Schreiben lag bei Moselweißer Karnevalsrequisiten sind wieder aufgetaucht 19.02.2025, 16:44 Uhr

i Nadine Schiffmann-Nink und Gerwin Thull von der Karnevalsgesellschaft Moselweiß mit Stab und Klatsche. Jörg Frey, Bildmontage: Kevin Rühle

Vor zwei Wochen war ein Koffer mit Hofmarschallstab und -klatsche der KG Blau-Weiß Moselweiß vom Schängelschiff gestohlen worden. Nun sind die Gegenstände überraschend wieder aufgetaucht – per Post und inklusive eines mysteriösen anonymen Schreibens.

Der gestohlen geglaubte Koffer mit wichtigen Karnevalsrequisiten der Karnevalsgesellschaft (KG) Blau-Weiß Moselweiß ist überraschend wieder aufgetaucht. Wie die erste Vorsitzende Nadine Schiffmann-Nink mitteilte, kam das Stück nebst Inhalt per Post bei der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) an und wurde von dort aus nach einigen Tagen an den Moselweißer Verein weitergeleitet.

