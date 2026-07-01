Brand zerstörte zuvor Inventar
Moselort Löf verwandelt sich zum Weinfest in Festmeile
Die amtierende Weinmajestät Maja und ihre Prinzessin Mia freuen sich auf das Weinfest.
Die amtierende Weinmajestät Maja und ihre Prinzessin Mia freuen sich auf das Weinfest.
Ramona Heidger

Mitte Juli findet wieder das beliebte Wein- und Heimatfest in Löf statt. Und das, obwohl vergangene Weihnachten das gesamte Inventar des ausrichtenden Vereins durch einen Brand am Bauhof zerstört wurde.

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Vier Tage voller Lebensfreude, Musik, Wein und Moseltradition erwarten die Besucher beim Wein- und Heimatfest in Löf. Vom 10. bis 13. Juli wird der Moselort zur Festmeile. Im Mittelpunkt des Festes stehen die amtierende Weinmajestät Maja und ihre Prinzessin Mia, die als Botschafterinnen des Löfer Weins und der Moselgemeinde das Festwochenende begleiten und die Gäste willkommen heißen.

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