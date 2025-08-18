Immer mal wieder kommt es zu tragischen Vorfällen auf Festen. In Winningen haben die Veranstalter des Moselfests schnell entschieden: In diesem Jahr muss ein schnelles, gutes Sicherheitskonzept her. Das ist geplant.

Das älteste Winzerfest Deutschlands steht zum Ende des Monats wieder an: Winningen steckt bereits in den Vorbereitungen für sein Moselfest. Zehn Tage lang, vom 29. August bis 7. September, wird gefeiert. Mit dem Fest strömen nicht nur zahlreiche Besucher in den Moselort, um gemeinsam zu feiern, sondern auch neue Überlegungen: Was kann man anders beziehungsweise besser machen als zuvor? In diesem Jahr standen dabei vor allem die Sicherheitsvorkehrungen im Vordergrund.

Julia Scherf vom Verein Moselfest Winningen, der das gleichnamige Fest organisiert, erklärt: „Es gab ein paar Vorfälle auf verschiedenen Festen. Das wollen wir vermeiden. Darum haben wir uns frühzeitig mit dem Ordnungsamt zusammengetan und überlegt, was möglich ist, um die Sicherheit unserer Gäste zu gewähren.“

Taschenkontrollen finden dieses Jahr erstmals statt

Bei den Planungen ging es vor allem darum, besagte Vorkehrungen so schnell wie möglich umzusetzen, damit das Moselfest noch in diesem Jahr davon profitieren kann. Aus diesem Grund gibt es erstmals Sicherheitskontrollen an den Eingängen zum Festgelände. Das bedeutet, dass Ordner und Ordnerinnen beim Betreten des Fests die Taschen inspizieren. Scherf rät: „Am besten bringen Besucher nur kleine Taschen mit, keine großen Rucksäcke.“ So könnten lange Wartezeiten durch ausgiebige Kontrollen vermieden werden.

i So sicher wie möglich soll das diesjährige Moselfest in Winningen werden. Erwin Siebenborn

Das Sicherheitspersonal wird die Taschen auf Messer oder andere Waffen überprüfen, damit diese nicht zur Gefahr für Besucher werden können. Aber auch Fremdgetränke, also Flaschen und Dosen, die nicht auf dem Moselfest selbst gekauft wurden, werden nicht zugelassen. Denn, wie Scherf erklärt: „Die größte Gefahr, die auf dem Moselfest bislang da war, waren immer Flaschen, die durch die Gegend geflogen sind, oder eben Scherben, weil die Flaschen kaputt gegangen sind. Da wir ein eigenes Pfandsystem haben, setzen wir nach wie vor darauf und bitten die Besucher, das zu respektieren.“

Winningen ist recht verwinkelt, doch das soll die Sicherheit nicht einschränken. An den Haupteingangstoren sollen zertifizierte Terrorsperren eingerichtet werden. Die Gemeinde unterstützt diese Anschaffung, wie Scherf betont: „Das hat den Vorteil, dass sie auch für andere Feste genutzt werden können, wie etwa bei Winningen im Lichterglanz zur Weihnachtszeit.“

Festband soll Verein bei der Anschaffung unterstützen

Diese Neuanschaffung kostete 15.000 Euro – „und das ist noch günstig, es gab Angebote von 70.000 bis 100.000 Euro“, erklärt die Winningerin. Das Moselfest kostet weiterhin keinen Eintritt, doch um dem Verein entgegenzukommen, können Besucher einen freiwilligen Sicherheitsbeitrag zahlen: Für fünf Euro gibt es an den Weinständen das neu entworfene Festband. Scherf sagt: „Es ist ein Silikonband, damit man es auch ganz einfach zum Duschen abnehmen kann.“ In zwei Farben und drei Größen soll es erhältlich sein.