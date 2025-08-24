Das Moselfest in Winningen hat in diesem Jahr ein besonderes Highlight: Die Kemp’s Men, eine Gruppe aus dem britischen Norwich, besuchen den Moselort und haben gleich mehrere tänzerische Auftritte.

Das Moselfest in Winningen bietet in diesem Jahr das ein oder andere Spektakel, wie beispielsweise hohen Besuch aus England: Die Kemp’s Men reisen aus Norwich an, um mit den Moselanern gemeinsam zu feiern. Zuletzt waren sie laut Julia Scherf, erste Kassiererin des Vereins Moselfest Winningen, vor zehn Jahren in Winningen zum Internationalen Folklorefestival.

In diesem Jahr treten die Tänzer der Kemp’s Men gleich mehrmals auf dem Moselfest auf, um ihren besonderen Tanz an die Mosel zu bringen. Dabei tragen sie ihre traditionelle Kleidung und verbreiten mit ihren Stöcken, die eine besondere Rolle beim Tanz haben, gute Stimmung. Dreimal werden sie während des Weinfests auftreten.

i Ein Spektakel aus Farben, Trachten und Musik: Damals waren die Kemp's Men of Norwich beim Festzug des 13. Internationalen Folklorefestival in Winningen. (Archivbild) Sascha Ditscher

Abgesehen davon treten in diesem Jahr laut Scherf Bands in neuen Formationen auf, wie etwa Sidewalk oder The Candies. Eine weitere Änderung ist, dass es am ersten Sonntag des Weinfests erst um 14 Uhr losgeht. Scherf sagt: „Damit alle den Sonntag gemütlich und langsam beginnen können, haben wir den Start etwas nach hinten verschoben.“

Das weitere Programm im Überblick:

Freitag, 29. August

19 Uhr: Feierliche Eröffnung des Festes am Weinhexbrunnen. Unterhaltungs- und Stimmungsmusik am Weinhof mit der Winzerkapelle Winningen.

Samstag, 30. August

14 Uhr: Stimmung am Weinhof mit dem Musikverein Pommern.

14.45 Uhr: Nach alter Tradition zieht ein Festzug zum Weinhexbrunnen.

15 Uhr: Ankunft des Winzerzuges am Weinhof und Begrüßung der Festgäste durch die Winninger Weinmajestäten.

19.15 Uhr: Auftritt der britischen Folkloregruppe „The Kemp’s Men of Norwich“ auf der Freilichtbühne am Marktplatz.

20 Uhr: Premiere des Moselfest-Spiels „Die Wahrheit über die Weinhex“ auf der Freilichtbühne am Marktplatz.

20 Uhr: Megaparty am Weinhof mit der Band Sidewalk.

Sonntag, 31. August

Am frühen Morgen: Traditionelles Wecken durch das Trommler- und Pfeifer-Corps Winningen.

14 Uhr: Gratulation der Weinmajestäten am Weinhexbrunnen. Unterhaltungs- und Stimmungsmusik am Weinhof mit der Winzerkapelle Winningen.

17 bis 21 Uhr: Moselländischer Abend am Weinhof mit dem Musikverein Löf.

17.15 Uhr: Auftritt der britischen Folkloregruppe „The Kemp’s Men of Norwich“ auf der Freilichtbühne am Marktplatz.

18 Uhr: Aufführung des Moselfest-Spiels „Die Wahrheit über die Weinhex“ auf der Freilichtbühne am Marktplatz.

19.30 Uhr: Auftritt der britischen Folkloregruppe „The Kemp’s Men of Norwich“ am Weinhexbrunnen.

Montag, 1. September

10.30 Uhr: Frühschoppenfahrt auf der MS River Dream mit der Winzerkapelle Winningen und DJ Jens.

Dienstag, 2. September

19 Uhr: Freiluftkonzert „Mama Shakers“ im Rahmen des Moselmusikfestivals im Garten des evangelischen Gemeindezentrums.

Mittwoch, 3. September

19 Uhr: Aufführung des Moselfest-Spiels „Die Wahrheit über die Weinhex“ auf der Freilichtbühne am Marktplatz. Mit Weinverkauf durch den Verein Moselfest Winningen.

Donnerstag, 4. September

20 Uhr: Donnerstag ist „Holiday Hard“.

Freitag, 5. September

14 bis 19 Uhr: Weinmarkt im Garten des evangelischen Gemeindezentrums.

19 Uhr: Beginn des Ausschanks am Weinhof.

20.30 Uhr: Es spielt die Coverband The Candies.

Samstag, 6. September

14 Uhr: Unterhaltungs- und Stimmungsmusik mit der Winzerkapelle Winningen.

19.15 Uhr: Auftritt der niederländischen Musikgruppe Joekskepel „Waers“ aus Tegelen auf der Freilichtbühne am Marktplatz.

20 Uhr: Aufführung des Moselfest-Spiels „Die Wahrheit über die Weinhex“ auf der Freilichtbühne am Marktplatz.

20 Uhr: Megaparty mit der Coverband Gooseflesh.

Sonntag, 7. September