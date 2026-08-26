Das älteste Winzerfest im Land
Moselfest in Winningen: Das müssen Besucher wissen
Spätestens beim Weinhex-Lied schäumt die Stimmung beim Moselfest traditionell über. Zehn Tage am Stück gibt es viel Programm in
Spätestens beim Weinhex-Lied schäumt die Stimmung beim Moselfest traditionell über. Zehn Tage am Stück gibt es viel Programm in Winningen.
Erwin Siebenborn

Zehn Tage am Stück feiern: Das kann Winningen richtig gut. Beim Moselfest strömen zig Besucher in den Ort. Eine Übersicht darüber, was die Gäste erwartet – und was es Neues gibt.

Lesezeit 3 Minuten
Als das älteste Winzerfest Deutschlands betitelt sich das Moselfest in Winningen – und zum Wochenende geht es in die nächste Runde. Die Eröffnung findet am Freitag, 28. August, um 19 Uhr am Weinbrunnen statt. Zehn Tage lang feiert Winningen dann den Wein, die damit verbundene Kultur und Lebensfreude inmitten ihres Ortskerns.
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