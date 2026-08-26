Zehn Tage am Stück feiern: Das kann Winningen richtig gut. Beim Moselfest strömen zig Besucher in den Ort. Eine Übersicht darüber, was die Gäste erwartet – und was es Neues gibt.
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Als das älteste Winzerfest Deutschlands betitelt sich das Moselfest in Winningen – und zum Wochenende geht es in die nächste Runde. Die Eröffnung findet am Freitag, 28. August, um 19 Uhr am Weinbrunnen statt. Zehn Tage lang feiert Winningen dann den Wein, die damit verbundene Kultur und Lebensfreude inmitten ihres Ortskerns.