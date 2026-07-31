Batteriespeicher in Koblenz Moselbad nutzt eigenen Solarstrom zu 100 Prozent Wolfgang Lucke 31.07.2026, 14:16 Uhr

i Über dem Parkplatz des Moselbads ist eine PV-Modulfläche von rund 1800 Quadratmetern entstanden, die einen Jahresertrag von rund 370.000 kWh erwirtschaftet. Wolfgang Lucke

Die Photovoltaik-Anlage am Moselbad Koblenz erzeugt nicht nur Strom, sondern spendet auch Schatten. Mit zwei neuen Hochleistungsspeichen kann das Bad seinen selbst erzeugten Solarstrom zu hundert Prozent verbrauchen.

„Die moderne Batterietechnik ist ein Match!” Gut gelaunt erläuterte Michael Ebling, Minister für Wirtschaft, Energie und Klima des Landes Rheinland-Pfalz, seine Stimmungslage bei der Einweihung von zwei Hochleistungsspeichern für die Solaranlage am Moselbad in Koblenz.







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