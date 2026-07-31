Die Photovoltaik-Anlage am Moselbad Koblenz erzeugt nicht nur Strom, sondern spendet auch Schatten. Mit zwei neuen Hochleistungsspeichen kann das Bad seinen selbst erzeugten Solarstrom zu hundert Prozent verbrauchen.
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„Die moderne Batterietechnik ist ein Match!” Gut gelaunt erläuterte Michael Ebling, Minister für Wirtschaft, Energie und Klima des Landes Rheinland-Pfalz, seine Stimmungslage bei der Einweihung von zwei Hochleistungsspeichern für die Solaranlage am Moselbad in Koblenz.