Tarife und Öffnungszeiten Moselbad in Koblenz passt nach erster Bilanz Angebot an 06.12.2024, 16:43 Uhr

i Das Moselbad in Koblenz ist bislang ein Besuchermagnet. Matthias Kolk

Fast genau 100 Tage nach der Eröffnung des Moselbads in Koblenz haben die Verantwortlichen eine erste Bilanz zum Betrieb des modernen Schwimmbads gezogen. Die Nutzerzahlen sind hoch. Auf erste Kritikpunkte antwortet man mit einigen Anpassungen.

Ein wenig Sommer, ein ganzer Herbst und ein bisschen Adventszeit: So lange hat das Moselbad im Koblenzer Rauental schon geöffnet. Fast genau 100 Tage nach der offiziellen Einweihung zogen die Verantwortlichen eine erste Bilanz. Die Erkenntnis: Das Bad kommt in der Bevölkerung bislang sogar besser an, als erwartet.

