ÖPNV in Koblenz Moselbad: Busse fahren erst in einem Jahr bis zur Tür Doris Schneider 16.12.2025, 10:00 Uhr

i Die Bushaltestelle im Rauental ist fertig, aber da zum Teil noch an den Straßen rund ums Koblenzer Moselbad gearbeitet wird, wird die Haltestelle erst im kommenden Winter angefahren. Doris Schneider

Der aktuelle Bus-Fahrplan ist im Einsatz, doch das Koblenzer Moselbad wird auch weiterhin nicht direkt angefahren: Wer mit der Linie 3/13 das Bad ansteuert, fährt nicht bis vor die Tür, sondern muss ein paar Minuten zu Fuß gehen. Das sind die Gründe.

Der Fahrplanwechsel der Koveb ist vollzogen, Änderungen gab es nur wenige. So sind ein paar Haltestellen unter anderem in der Linie 8 verändert worden, ein paar Haltestellen wurden umbenannt, beispielsweise wegen der Namensänderung „CGM Arena/Stadion“ in „EPG Arena/Stadion“.







