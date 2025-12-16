Moselbad: Busse fahren erst in einem Jahr bis zur Tür

Der aktuelle Bus-Fahrplan ist im Einsatz, doch das Koblenzer Moselbad wird auch weiterhin nicht direkt angefahren: Wer mit der Linie 3/13 das Bad ansteuert, fährt nicht bis vor die Tür, sondern muss ein paar Minuten zu Fuß gehen. Das sind die Gründe.
Der Fahrplanwechsel der Koveb ist vollzogen, Änderungen gab es nur wenige. So sind ein paar Haltestellen unter anderem in der Linie 8 verändert worden, ein paar Haltestellen wurden umbenannt, beispielsweise wegen der Namensänderung „CGM Arena/Stadion“ in „EPG Arena/Stadion“.