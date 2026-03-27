Pfarrerinnen gehen neue Wege Mosel-Tauffest am Koblenzer Stattstrand geplant Katrin Steinert 27.03.2026, 17:50 Uhr

i Die Pfarrerinnen Vera Rudolph (links) und Marina Brilmayer freuen sich schon sehr auf das erste Koblenzer Tauffest an der Mosel. Judith Nick

Erstmals wird im Juni in Koblenz ein Tauffest an der Mosel gefeiert. In dem Freiluft-Gottesdienst können die Täuflinge im Fluss selbst getauft werden oder mithilfe einer Wasserschale im Sand des Stattstrands. Was genau geplant ist.

Wer mit Marina Brilmayer über ihre Idee spricht, der hört, wie begeistert die Koblenzer Pfarrerin immer noch ist: „Ich fand einfach den Gedanken toll, im Moselwasser zu taufen oder im Sand mit einer Schale.“ Als sie anderen davon erzählte und ihre Vision eines Tauffestes am Koblenzer Stattstrand im Regionalkonvent vorstellte, „gab es erst auch Skepsis, weil es eben nicht die übliche Taufpraxis ist“.







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