Wann verschwinden Blaualgen? Mosel leuchtet ungewöhnlich früh in grünen Schlieren Annika Wilhelm 28.08.2026, 10:10 Uhr

i Die Mosel sieht bei der Koblenzer Staustufe im August besonders grün aus. BfG, Dominik Rösch

Sie waren noch nie so früh an wie in diesem Jahr: Blaualgen sind in den vergangenen Wochen entlang der Mosel zu sehen. Je näher man in Richtung Koblenz kommt, desto grüner ist das Wasser. Woran liegt das? Und wann verschwindet die Blüte wieder?

Die Mosel leuchtet grün – das liegt nicht an radioaktiven Stoffen, wie man es vielleicht aus Zeichentrickserien kennt, sondern an der aktuellen Ausbreitung der Blaualge. Gerade die Untermosel, je weiter es flussabwärts geht, ist stark betroffen. Julia Kleinteich von der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) erklärt die Zusammenhänge.







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