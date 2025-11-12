Mosel: Knebel aus Winningen ist „Weingut des Jahres“

Winzer Matthias Knebel aus Winningen kann es noch gar nicht glauben: Sein Betrieb erhält die herausragende Auszeichnung des Vinum-Weinguide Deutschland als „Weingut des Jahres“ im Anbaugebiet Mosel. Warum die Wahl auf ihn fiel.
Lesezeit 1 Minute
Hochklassige Auszeichnung fürs VDP-Weingut Knebel aus Winningen: Der Betrieb von Matthias Knebel ist vom Vinum-Weinguide Deutschland zum besten „Weingut des Jahres“ 2026 im Anbaugebiet Mosel gekürt worden. Im Austausch mit unserer Redaktion schreibt der Winzer, dass sein Team von der freudigen Nachricht überrascht wurde.