Top-Titel für Matthias Knebel Mosel: Knebel aus Winningen ist „Weingut des Jahres“ 12.11.2025, 15:53 Uhr

i Winzer Matthias Knebel aus Winningen ist stolz auf den Titel "Weingut des Jahres" im Anbaugebiet Mosel. An der Terrassenmosel sind er und seine ausgezeichneten Weine zu Hause. Peter Bender. VDP-Weingut Knebel

Winzer Matthias Knebel aus Winningen kann es noch gar nicht glauben: Sein Betrieb erhält die herausragende Auszeichnung des Vinum-Weinguide Deutschland als „Weingut des Jahres“ im Anbaugebiet Mosel. Warum die Wahl auf ihn fiel.

Hochklassige Auszeichnung fürs VDP-Weingut Knebel aus Winningen: Der Betrieb von Matthias Knebel ist vom Vinum-Weinguide Deutschland zum besten „Weingut des Jahres“ 2026 im Anbaugebiet Mosel gekürt worden. Im Austausch mit unserer Redaktion schreibt der Winzer, dass sein Team von der freudigen Nachricht überrascht wurde.







