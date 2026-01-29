Wein und Kultur am Fluss
Mosel hat Exquisites in Topf und Glas
Ein Potpourri für die Sinne ist in Winningen präsentiert worden, als die Köche und Winzer an der Terrassenmosel ihr neues Programm vorgestellt haben.
Rico Rossival

Klasse Wein und exquisite Kochkunst – das bieten von Februar an Winzer und Köche an der Terrassenmosel. Das Programm der gleichnamigen Initiative beinhaltet mehr als 30 Veranstaltungen, wovon einige Novitäten sind.

Lesezeit 3 Minuten
Ein dickes Ausrufezeichen setzen Winzer und Köche von der Terrassenmosel zu Beginn eines jeden Jahres. Denn im Januar kommt der neue Veranstaltungskalender der Initiative „Köche und Winzer an der Terrassenmosel“ heraus, der das Ziel prägnant so fasst: „kreatives Genießen“.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionGastronomie

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren