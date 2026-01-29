Wein und Kultur am Fluss Mosel hat Exquisites in Topf und Glas Thomas Brost 29.01.2026, 14:00 Uhr

i Ein Potpourri für die Sinne ist in Winningen präsentiert worden, als die Köche und Winzer an der Terrassenmosel ihr neues Programm vorgestellt haben. Rico Rossival

Klasse Wein und exquisite Kochkunst – das bieten von Februar an Winzer und Köche an der Terrassenmosel. Das Programm der gleichnamigen Initiative beinhaltet mehr als 30 Veranstaltungen, wovon einige Novitäten sind.

Ein dickes Ausrufezeichen setzen Winzer und Köche von der Terrassenmosel zu Beginn eines jeden Jahres. Denn im Januar kommt der neue Veranstaltungskalender der Initiative „Köche und Winzer an der Terrassenmosel“ heraus, der das Ziel prägnant so fasst: „kreatives Genießen“.







Artikel teilen

Artikel teilen