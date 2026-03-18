Viel Lärm, wenig Transparenz
Moschee in Wohnhaus? In der Koblenzer Neustadt rumort’s
Der Verein Essenz Koblenz wurde nach eigenen Angaben im Jahr 2022 ins Leben gerufen. Mittlerweile betreibt er Vereins- und Gebet
Der Verein Essenz Koblenz wurde nach eigenen Angaben im Jahr 2022 ins Leben gerufen. Mittlerweile betreibt er Vereins- und Gebetsräume in der Neustadt in Koblenz.
Mirco Klein

Seit der muslimische Verein Essenz Koblenz im Erdgeschoss aktiv ist, ist er unter Bewohnern in der Neustadt ein großes Thema. Das rege religiöse Vereinsleben beschäftigt die Hausgemeinschaft – und führt zu Konflikten.

Lesezeit 4 Minuten
Die zentralste Moschee der Stadt: Damit wirbt der Verein Essenz Koblenz im Internet für seine Räumlichkeiten im Erdgeschoss eines Wohnhauses mitten in Koblenz. Seit einigen Monaten ist die Organisation in der Neustadt 23 aktiv. Doch Bewohner des Hauses beäugen das kritisch.

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