Verbrechen in Ehrenbreitstein Mordfall aus Koblenz beschäftigt True-Crime-Podcaster Katrin Steinert 02.02.2026, 16:00 Uhr

i In Ehrenbreitstein, heute ein Koblenzer Stadtteil, hat sich 1860 ein Mordfall ereignet. Der Wirt Johann Meder liegt erschlagen in seinem Bett. Katrin Steinert

Wer hat Johann Meder erschlagen, der im Jahr 1860 tot in seinem Bett gefunden wurde? Der 41-Jährige betrieb ein Wirtshaus in Ehrenbreitstein, das heute zu Koblenz gehört. Ein True-Crime-Podcast greift den historischen Kriminalfall auf.

Ein blutiges Verbrechen ereignet sich in der Nacht auf den 25. Februar 1860 in einem Gasthaus im Koblenzer Stadtteil Ehrenbreitstein: Der Wirt Johann Meder wird erschlagen in seinem Bett gefunden, seine Ehefrau Christine ist gefesselt aber unverletzt.







Artikel teilen

Artikel teilen