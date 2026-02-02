Wer hat Johann Meder erschlagen, der im Jahr 1860 tot in seinem Bett gefunden wurde? Der 41-Jährige betrieb ein Wirtshaus in Ehrenbreitstein, das heute zu Koblenz gehört. Ein True-Crime-Podcast greift den historischen Kriminalfall auf.
Lesezeit 1 Minute
Ein blutiges Verbrechen ereignet sich in der Nacht auf den 25. Februar 1860 in einem Gasthaus im Koblenzer Stadtteil Ehrenbreitstein: Der Wirt Johann Meder wird erschlagen in seinem Bett gefunden, seine Ehefrau Christine ist gefesselt aber unverletzt.