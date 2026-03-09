Legende vom Junker Emmerich
Moosemannfest in Alken lockt zahlreiche Besucher
Die Besucher des Moosemannfestes ließen sich vom mittelalterlichen Flair inspirieren.
Erwin Siebenborn

Gutes Wetter, nostalgische Gewänder und die Legende vom Junker Emmerich: Im Moseldorf wurde am Wochenende wieder das traditionelle Moosemannfest gefeiert. 

Bei traumhaftem Frühlingswetter und moselländischer Lebensfreude feierten im Moseldorf Alken zahlreiche Besucher das traditionelle Moosemannfest. Die von den Alkener Heimatfreunden präsentierte Veranstaltung unterstrich auch diesmal wieder eindrucksvoll die Faszination des Mittelalters und eröffnete gleichzeitig die Fremdenverkehrssaison an der Untermosel.

