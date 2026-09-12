Nichts für schwache Nerven: Die Monteure müssen bei der Baustelle auf der Insel Niederwerth in schwindelerregenden Höhen den neuen Strommast auf- und den alten Mast abbauen. Wir haben die Baustelle besucht.
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Wer auf der Südspitze der Insel Niederwerth unterwegs ist und einen Blick nach oben wirft, sieht dieser Tage mehr als nur blauen Himmel und Wolken. Zwei Strommasten, ein alter und ein neuer, stehen dicht nebeneinander. Zwischen den einzelnen Streben bewegen sich orangene Punkte – Monteure in ihrer Arbeitskleidung.