Niederwerth, Urbar und Koblenz Monteure bauen Strommast in schwindelerregender Höhe Annika Wilhelm 12.09.2026, 06:00 Uhr

i In schwindelerregende Höhen sind die Monteure unterwegs, wie hier auf etwa 80 Metern Höhen in Urbar. Die Strommasten zwischen Urbar, Niederwerth und Wallersheim müssen neu gebaut werden, um die alten zu ersetzen. Derzeit laufen die Arbeiten auf Niederwerth. Amprion GmbH, Frank Peterschröder

Nichts für schwache Nerven: Die Monteure müssen bei der Baustelle auf der Insel Niederwerth in schwindelerregenden Höhen den neuen Strommast auf- und den alten Mast abbauen. Wir haben die Baustelle besucht.

Wer auf der Südspitze der Insel Niederwerth unterwegs ist und einen Blick nach oben wirft, sieht dieser Tage mehr als nur blauen Himmel und Wolken. Zwei Strommasten, ein alter und ein neuer, stehen dicht nebeneinander. Zwischen den einzelnen Streben bewegen sich orangene Punkte – Monteure in ihrer Arbeitskleidung.







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