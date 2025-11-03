Tag der offenen Tür in Koblenz Monte hilft Jugendlichen, ihr Talent zu entdecken Winfried Scholz 03.11.2025, 16:00 Uhr

i Jugendliche mit ihren Ausbilderinnen im Fachbereich Friseur und Kosmetik. Winfried Scholz

Wo liegt das Talent von Jugendlichen? Dabei will das Projekt Monte helfen, um ihnen den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern. Ein Tag der offenen Tür ließ hinter die Kulissen blicken.

Die Ukrainerin Alla Hryschko überreicht dem Teamleiter der Jugend-Berufsagentur Frank Rieke ein großes farbiges Gemälde, das sechs Jugendliche geschaffen hatte. Zu sehen sind Menschen, die von der Festung auf die Moselmündung blicken. Am Lützeler Ufer haben die jungen Künstler den Schrecken des ukrainischen Bombenkriegs eine idyllische Naturszene gegenübergestellt.







