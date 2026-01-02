Bürgermeisterkandidat gesucht Mohrs-Nachfolge: Koblenzer CDU steht unter (Zeit-)Druck Peter Meuer

Doris Schneider 02.01.2026, 17:02 Uhr

i Die Koblenzer Stadtspitze bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates: Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (CDU) wird bei der Wahl Ende März nicht erneut antreten. Neben ihr sitzen (von links) Bildungs- und Kulturdezernent Ingo Schneider (SPD), Oberbürgermeister David Langner (SPD) und Baudezernent Andreas Lukas (Grüne). Mirco Klein

Vor Weihnachten wurde bekannt: Ulrike Mohrs tritt nicht mehr als Bürgermeisterin an. Nur bis Ende Januar haben die Christdemokraten Zeit, einen Kandidaten zu finden – kein einfaches Unterfangen, zeitlich wie personell. Welche Namen stehen im Raum?

So langsam geistern die ersten Namen in den kommunalpolitischen Umfeldern in Koblenz umher: Welcher Bewerber will seinen Hut für die CDU in den Ring werfen? Wer traut sich die Nachfrage von Bürgermeisterin und Dezernentin Ulrike Mohrs zu? Mindestens drei Christdemokraten haben nach Informationen unserer Redaktion Interesse bekundet oder sind im Gespräch um die Nachfolge der Diplom-Verwaltungswirtin Mohrs, die den Fachbereich II (unter anderem ...







