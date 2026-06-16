Koblenzer Bürgermeisterin
Mohrs: Ich habe hier mit absolutem Herzblut gearbeitet
Die Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs scheidet Ende Juni aus ihrem Amt aus.
Die Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs scheidet Ende Juni aus ihrem Amt aus.
Ingo Beller

Es waren siebeneinhalb intensive, anstrengende, bewegende und bereichernde Jahre. Aber am 30. Juni ist Schluss: Dann tritt Ulrike Mohrs als Koblenzer Bürgermeisterin ab. Im Interview blickt sie auf ihre Amtszeit zurück, auf Höhe- und Tiefpunkte. 

Lesezeit 8 Minuten
Im Büro von Ulrike Mohrs (CDU) im Koblenzer Rathaus haben sich in siebeneinhalb Jahren einige Erinnerungsstücke angesammelt: ein Feuerwehrhelm, etliche Fotos und gemalte Bilder, ein Strahlrohr und vieles mehr. Gefragt nach ihrem Lieblingsstück sagt sie sofort: „Das Bild einer Drittklässlerin.

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