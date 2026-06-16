Koblenzer Bürgermeisterin Mohrs: Ich habe hier mit absolutem Herzblut gearbeitet Jan Lindner

Katrin Steinert 16.06.2026, 11:00 Uhr

i Die Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs scheidet Ende Juni aus ihrem Amt aus. Ingo Beller

Es waren siebeneinhalb intensive, anstrengende, bewegende und bereichernde Jahre. Aber am 30. Juni ist Schluss: Dann tritt Ulrike Mohrs als Koblenzer Bürgermeisterin ab. Im Interview blickt sie auf ihre Amtszeit zurück, auf Höhe- und Tiefpunkte.

Im Büro von Ulrike Mohrs (CDU) im Koblenzer Rathaus haben sich in siebeneinhalb Jahren einige Erinnerungsstücke angesammelt: ein Feuerwehrhelm, etliche Fotos und gemalte Bilder, ein Strahlrohr und vieles mehr. Gefragt nach ihrem Lieblingsstück sagt sie sofort: „Das Bild einer Drittklässlerin.







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