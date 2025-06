31 auf einen Streich: Deutschlands größter Möhnenverein freut sich über neue, männliche Mitglieder. Bei einem Fest an der Grillhütte Hümmeroth in Mülheim-Kärlich wurden erstmalig Möhnen-Männer mit Sekttaufe in den Verein aufgenommen.

Männliche Möhnen – Möhnen-Männer – gibt es jetzt auch beim größten Möhnenverein Deutschlands: Mit reichlich guter Laune und einigen Flaschen Sekt feierte der Möhnenclub 1950 Mülheim die offizielle Aufnahme seiner ersten männlichen Mitglieder am Freitag an der Grillhütte Hümmeroth in Mülheim-Kärlich. „Ich finde es super, dass jetzt auch Männer in den Verein aufgenommen werden“, sagt die amtierende Obermöhn, Martina Müller-Schösser. „Sie sind ja sowieso immer mit dabei und helfen.“ Ihr Möhnerich, Schwester Andrea Koch, stimmt zu.

i Der Hofstaat (in rot) und der Vorstand des Möhnenvereins waren natürlich auch dabei, um den Beitritt der Männer zu feiern. Rico Rossival

Um kurz vor 21 Uhr geht es dann los: Die Mitgliedsanträge machen die Runde, Stifte werden gesucht. Ein kleiner Druckfehler erheitert die Gemüter. Auf den Zetteln ist der Haken bei Geschlecht: Weiblich gesetzt. „Das war keine Absicht“, sagt Susanne Mattlener, Erste Vorsitzende des Vereins. „Aber die Männer finden es lustig.“ Aus ihrem engsten Kreis werden an diesem Tag gleich drei neue männliche Möhnen getauft werden. „Mein Mann, mein Sohn und mein Bruder werden heute offiziell Mitglieder“, sagt sie. „Ich bin vorbereitet gekommen und habe meinen Antrag schon zu Hause ausgefüllt“, sagt Andreas Mattlener. Sein Beitritt war wohl auch nicht ganz überraschend, unterstütze er seine Frau doch sowieso in der Vereinsarbeit. „Ich bin quasi das Vorzimmer der Möhnenvorsitzenden“, scherzt er.

i Felißig wurden Mitgliedsanträge ausgefüllt. Rico Rossival

Sohnemann Ben Mattlener galt die Ehre, als erster seine Sekttaufe zu erhalten. Damit hatte er nicht gerechnet, wie er gegenüber unserer Zeitung nach dem Spektakel berichtete. Eigentlich ist er nämlich noch zu jung, um beizutreten. Für ihn wurde aber eine Ausnahme gemacht, denn Ben ist als Tanzmajor schon viele Jahre bei den Möhnen und hat schon mehrfach den Titel Deutscher Meister im Solo-Tanz abgestaubt. „Es ist ein super Gefühl, jetzt offiziell Mitglied zu sein“, sagte der 13-Jährige. „Und dann auch gleich noch der Erste zu sein, das hat mich total überrascht, das ist eine riesen Ehre für mich.“

i Die Möhnen Männer des Möhnenclubs 1950 Mülheim nach der Taufzeremonie Rico Rossival

Am Ende des Tages konnte sich der Möhnenverein laut der Vereinspräsidentin über 31 Möhnen-Männer freuen. Alle samt erhielten sie die Sekttaufe, einen weißen Halskragen, einen Hut, die Mitgliedskarte und eine Zigarre. „Ich bin sehr zufrieden“, resümiert Niepagen nach den Taufzeremonien.