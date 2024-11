Die närrische Zeit beginnt Möhnen in Mülheim-Kärlich stürmen das Rathaus 11.11.2024, 17:10 Uhr

i Nach erfolgreicher Rathausstürmung: Das Möhnenpaar samt Hofstaat zeigten ein letztes Mal ihren Tanz. Ab Freitag wird ein neues Paar, bestehend aus Obermöhn und Möhnerich, das närrische Treiben im Möhnenverein anführen. Eva Hornauer

Die Mülemer Möhnen eröffneten die neue Karnevalssession mit der Rathausstürmung – so hat es Tradition. „Karneval ist Brauchtumspflege“, sagt die Präsidentin des hiesigen Möhnenvereins und blickt auf die vergangene und nun beginnende Session.

Gegen 11 Uhr wurde es für Autofahrer am Montag, den 11.11., schwierig, am Alten Brauhaus in Mülheim-Kärlich vorbeizukommen – die Karnevalisten und vor allem die Karnevalistinnen standen hier bereits in den Startlöchern, versammelten sich, um dann gemeinsam gen Rathaus zu ziehen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen